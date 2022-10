Beatrice Valli di nuovo incinta? Lei ironizza: «Marco è pronto anche al quinto», ma il web si scatena

Incinta o no? Non si sono ancora dati una risposta i fan di Beatrice Valli che da giorni ormai sospettano una quarta gravidanza per l'influencer e moglie di Marco Fantini. I due ex volti di Uomini e donne sono convolati a nozze l'estate scorsa e hanno già 2 figlie (Bianca e Azzurra) e il figlio della precedente relazione di Bea (Alle). Pochi giorni fa, Valli ha presentato la sua nuova collezione “Blessed Collection”, in collaborazione col marchio purelei e non è passato inosservato ai fan il gonfiore sulla pancia. Ma lei, per finzione o realtà ha scritto a corredo di una story «Tutta colpa del lattosio», motivando il gonfiore eccessivo alla sua intolleranza al lattosio. Ma quel post non è bastato a placare gli animi di chi è convinto che l'influencer sia incinta.

E proprio questa mattina, la stessa Bea ha alimentato i rumors ironizzando in una story. Insieme con tutta la sua famiglia e con quella della sorella Eleonora, Bea si è ripresa insieme ai suoi 4 bambini e al figlio di Eleonora, Carlo, dicendo: «Io pensavo che Marco fosse pronto al quarto, invece è già pronto al quinto».

La non smentita

L'ultima story Instagram arriva dopo la bufera di rumors che hanno investito i due, abituati a condividere ogni passo della loro vita. «Eddai Beatrice dillo che sei incinta» si legge sotto i post, «È incinta si vede da un km», «Siamo gia a 4 mesi», «È in attesa...lo si vede dal viso, non è lattosio». Insomma, sembra proprio che i follower siano convinti al 100% del 4° bebè in arrivo. Sarà vero? Per il momento Bea e Marco si mostrano sorridenti e insieme ai figli, ma non smentiscono nulla.