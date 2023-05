Beatrice Segreti, la star di Onlyfans mostra per la prima volta il suo viso: «Ma non l'ho fatto per soldi»

Nell'ultimo anno da semisconosciuta è diventata una vera e propria star dei social, su Instagram ma soprattutto su Onlyfans, dove conta migliaia di abbonati. Beatrice Segreti però fino ad oggi non aveva mai reso noto il suo volto, mostrandosi sempre con una mascherina: già qualche giorno fa aveva ufficializzato il suo face reveal a pagamento su Onlyfans, oggi ha fatto lo stesso per tutti sul suo profilo Instagram.

Beatrice Segreti, il face reveal

«Dopo tre anni di mistero e mascherina, è finalmente giunto il momento di svelare il mio volto», ha detto nel suo post, mentre tra le stories posta anche il video senza la mascherina, con l'aiuto di Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara che più volte l'ha ospitata negli ultimi mesi per raccontare la sua storia. «Sono felicissima di questa svolta, che segna l'inizio di un nuovo capitolo ricco di novità in cui tutti i miei contenuti saranno a viso scoperto, e finalmente potremo guardarci negli occhi».



Tra le sue più recenti 'collaborazioni' (che nell'ambito del contenuto per adulti, altro non sono che filmati hard), anche quella con il re dell'hard Rocco Siffredi. «Per anni ho indossato la mascherina per creare un personaggio, non per vergogna o anonimato.