Beatrice Luzzi quando rientra al Grande Fratello? «Intervento delicato, ma è andato tutto bene»

Beatrice Luzzi è da poco uscita dalla Casa del Grande Fratello a causa di un emergenza. La sua permanenza fuori dal programma, però sembra essere momentanea. L'attrice infatti è dovuta assentarsi dalle telecamere a causa di alcuni problemi di salute del padre. Di recente sui social della Luzzi è arrivato un aggiornamento.

Sui social

«Buongiorno Fan, questa mattina il papà di Beatrice (86 anni), ha subito un delicato intervento. È andato tutto bene. Grazie per i numerosi messaggi di affetto che ci avete inviato. Beatrice è, come da regolamento, in albergo in quarantena in attesa che il Grande Fratello le comunichi quando rientrare. Forza Fan carichi più di prima portiamo Beatrice alla vittoria», è quanto si legge sulla pagine social dell'attrice. Quindi si tratterebbe solo di far passare pochi giorni prima de rientro in Casa della Luzzi.