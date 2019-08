Barbara D'Urso in vacanza con Filippo Nardi. Il web si scatena: «Ma state insieme?»

di Michela Poi

Barbara D'Urso, la conduttrice più amata e più odiata dagli italiani, è in vacanza tra Capalbio e Noto (Toscana), in attesa di riprendere a settembre la conduzione di Pomeriggio 5, ma non è sola. Con lei c'è Filippo Nardi, noto al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato ad una delle primissime edizioni del Grande Fratello e all'Isola dei famosi.Barbara è stata invitata da Nardi nella sua sfarzosa villa di Capalbio, dove si trova dai primi giorni di luglio. Da allora le foto sui social che li ritraggono insieme sono tantissime, tra scatti in piscina e relax in spiaggia, tanto che si vocifera che tra i due sia sbocciato un nuovo amore.Questi rumors hanno sollevato polemiche e aperto le porte a disquisizioni online tra haters e fan accaniti. Sotto l'ultimo video postato dalla D'Urso su Instagram - che la ritrae su un materassino in piscina insieme a Filippo Nardi e il conduttore e comico Alessandro di Sarno - i commenti ironici, taglienti e cattivi si sono sprecati. «Ma che fai, a 65 anni ti metti con tuo figlio?», scrive un utente. «Una bambina con i suoi giocattoli!», commenta un altro.L'«amicizia» tra la D'Urso e Nardi è nata qualche mese fa, fra un commento e l'altro sui vari social. Indimenticabile quello a luci rosse di lui su una foto postata dalla conduttrice con indosso una giacca di pelle: «Nuda sotto andrebbe bene secondo me», aveva scritto. Da allora i due sembrano essere inseparabili.