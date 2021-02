Barbara D'Urso, «Fidanzata da due mesi e innamoratissima»: chi è il nuovo compagno

La conduttrice di Pomeriggio 5 Barbara D'Urso sarebbe felicemente innamorata e fidanzata da due mesi. Francesco Zangrillo, secondo le indiscrezioni, il nome del suo nuovo presunto compagno, un assicuratore che, nonostante il cognome, non avrebbe alcuna parentela con il primario dell’ospedale San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo. Secondo le voci, riportate da Giornalettismo, i due si sarebbero conosciuti a metà dicembre grazie ad amici in comune e avrebbero trascorso le vacanze di Natale insieme e nella casa della conduttrice a Capalbio. «Stanno insieme da due mesi e sono innamoratissimi», avrebbero assicurato le fonti.

APPROFONDIMENTI IL GIALLO DI BOLZANO Barbara D'Urso, il macabro ritrovamento in diretta a Pomeriggio...

Pochi giorni fa, Barbara D'Urso aveva commentato le parole di Memo Remigi sulla loro relazione risalente a quarant'anni fa: «Un signore anziano, che peraltro ha appena subito un lutto quindi gli sono vicino e lo abbraccio virtualmente, che invece di chiudersi nel suo dolore ha fatto un’intervista e ha parlato moltissimo di me. Di una storia d’amore vera, reale, che è avvenuta quando io avevo 19 anni, quindi più di quarant’anni fa. Non ho avuto una storia con un uomo che avesse una moglie che lo aspettava a casa. È una cosa che mi ferisce ho educato i miei figli con il rispetto per le mogli e per i mariti di chiunque e quindi volevo fare precisazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA