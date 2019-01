Barbara D'Urso: «E' l'ultima volta che ci vediamo qui...» Ecco cosa sta succedendo

di Emiliana Costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e l'annuncio a sorpresa. La conduttrice di Pomeriggio 5 oggi ha spiazzato i suoi telespettatori con una dichiarazione inaspettata. Durante l'anteprima del programma, si è presentata in video con una grande caffettiera e ha detto: «che ci prendiamo insieme in diretta...». Ma cosa sta succedendo?È proprio Barbara a rivelare l'arcano: «, stasera ci sarà l'ultima puntata. Non sto scherzando, non so come andrà a finire...». Insomma, la conduttrice avrebbe fatto un piccolo scherzo ai telespettatori, lanciando l'ultima puntata della sua fiction.E dopo aver svelato il mistero, Barbara D'Urso ha ringraziato tutti per «». E i fan di Pomeriggio 5 possono tirare un sospiro di sollievo. La puntata può iniziare.