Barbara D'Urso pubblica foto dal suo camerino, web insorge: «E l'immagine delle donne?»

pubblica una foto dal suo camerino e scoppia la polemica. La conduttrice di Pomeriggio 5 è in compagnia di due prosperose ospiti pseudo-vip, ex concorrente del Grande Fratello e, miss maggiorata di Avanti Un altro, strizzate in due abiti che non lasciano davvero nulla all'immaginazione. «Certe volte - scrive la D'Urso - ho come la sensazione che, nel mio camerino, ci sia meno spazio, chissà da cosa dipende, voi che dite?».Barbara fa riferimento al decoltè generoso delle sue ospiti. Ma l'immagine trash non viene affatto gradita. Anzi.«Che volgarità», commenta il popolo del web, «è indecente». E ancora: «Così pensi di difendere l'immagine delle donne?». Ecco forse l'unica cosa che verrebbe da dire è che, certe volte, sarebbe meglio non postarle certe foto.