Barbara D'Urso infuriata a Pomeriggio 5 con il paparazzo: «Me lo aveva giurato...»

Barbara D'Urso senza peli sulla lingua. La conduttrice di Pomeriggio 5 è stata pizzicata in un parco nel centro meneghino insieme ai figli e alla nipotina. Le foto in esclusiva, scattate a Milano, sono state poi pubblicate sul magazine di Alfonso Signorini, Chi.

La conduttrice partenopea, tuttavia, non ha apprezzato gli scatti rubati e durante la diretta del suo programma su Canale 5 ha mostrato tutto il suo disappunto nei confronti del paparazzo che ha scattato le foto dandogli del bugiardo: «Ha giurato che quelle foto non sarebbero mai uscite», ha detto la D'Urso.

Cosa è successo

Alex Fiumara, noto paparazzo che si è occupato del presunto tradimento di Marco Bellavia con Sheila Capriolo, ieri è sato ospite della trasmissione condotta dalla D'Urso. La presenza in studio di Fiumara ha dato alla conduttrice la possibilità di sfogarsi contro il paparazzo di Chi mostrandosi davvero contrariata per gli scatti rubati insieme ai figli e alla nipotina.

«Alex stai tranquillo perché oggi non è giornata – ha esordito infatti la D’Urso –. Io ho sempre difeso i paparazzi, vi stimo molto e amo il vostro lavoro perché so che è molto difficile. Oggi però non è giornata perché c’è uno di voi che non si è comportato bene con me», ha spiegato la conduttrice.

«Mi aveva giurato..»

«Io ero nascosta in mezzo alla gente con i miei figli. Io sono andata da lui e l’ho pregato, gli ho proprio detto ‘ti scongiuro, ti prego, queste fotografie tienile per te’. Perché noi siamo molto basso profilo, non sono di quelle che fanno le foto con le nuore incinte, con le figlie incinte. Quindi gli ho chiesto questo favore. Lui mi ha giurato sulla sua vita che quelle foto non sarebbero uscite», ha spiegato la D'Urso.

Poi su Alfonso Signorini, il direttore di Chi, ha detto: «Alfonso le ha pubblicate e ha fatto bene, lui fa benissimo il suo lavoro. Anzi, devo dire che ha scritto delle cose molto carine e per questo lo ringrazio. Però il tuo collega io me lo ricordo com’è. Cucciolotto, se giuri su di te dovresti mantenere la promessa. Ecco, ora sapete perché non è giornata».