Barbara D'Urso, critiche dopo la morte di Nadia Toffa? Lei risponde così

© RIPRODUZIONE RISERVATA

risponde alle domande dei suoi followers, anche a quelle più scomode. È una confessione a 360 gradi che tocca la sfera professionale quanto quella privata, ma c'è chi non le perdona il fatto di non aver interrotto le sue vacanze estive per andare ai funerali di Nadia Toffa. Barbara D'Urso ha pubblicato messaggi di cordoglio e ricordato aneddoti personali, ma anche post dal mare delle sue vacanze. E alcuni hanno criticato il suo atteggiamento. Ma sugli haters preferisce essere diplomatica: «Me li faccio scivolare addosso e mando pensieri positivi. Chi insulta non è sereno quindi gli auguro felicità». Rispondendo alle domande dei followers ha anche espresso il desiderio di innamorarsi , ma ammette di non avere molto tempo per altri figli.La conduttrice, dopo una lunga estate all’insegna del divertimento e del relax, sarà in onda quasi tutta la settimana. È pronta, infatti, a tornare in tv con "Domenica Live", "Pomeriggio Cinque" e "Live – Non è la D’Urso". Senza dimenticare l'appuntamento con il "Grande Fratello" tra qualche mese.