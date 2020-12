Barbara D'Urso , lo sfogo choc dell'ospite a Pomeriggio 5: «Mer***». Lei reagisce così. Oggi, la conduttrice si è collegata in diretta con un gruppo di abitanti di Giugliano, in provincia di Napoli. Nel comune, 200 persone sono rimaste isolate per una voragine che si è creata in strada a causa del maltempo.

I cittadini in collegamento sono furiosi e si sfogano in diretta. «Mio nipote è bloccato in casa e mi chiede se posso andarlo a prendere con l'elicottero», dice una signora. Poi lo sfogo choc di un'altra abitante di Giugliano: «Governatori di mer***».

Barbara D'Urso riprende la signora per l'insulto in diretta, ma poi commenta: «Non giustifico, ma comprendo lo sfogo di queste persone. Non vi lasceremo soli».

Ultimo aggiornamento: 19:02

