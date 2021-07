Barbara D'Urso, la foto del lato B fa il giro del web: «Dea». Ma quella sfumatura blu non convince tutti

Barbara D'Urso, la foto del lato B fa il giro del web: «Dea». La conduttrice di Pomeriggio 5 ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto ho che ha fatto impazzire i follower. Nell'immagine, Barbara D'Urso posa di spalle mentre scende la scaletta della barca per entrare in mare. Il volto di Canale 5, che tiene in mano un cappello di paglia, indossa un costume intero-brasiliana viola, che mette in evidenza le curve esplosive. La foto fa subito il giro del web. Immediati i commenti dei fan: «Sei stupenda, una dea». E ancora: «Ci metterei la firma ad avere un fisico così a 64 anni, bellissima». «Che super lato B». Ma tra i commenti spunta anche qualche haters. «È photoshoppata, c'è l'ombra del blu del mare sulla gamba». E ancora: «Si vede l'azzurro del mare sulla pelle...». In ogni caso, la foto sexy di Barbara D'Urso in costume fa il giro del web. Ed è boom di like.

