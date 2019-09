Barbara D'Urso choc: «Ho rischiato di morire Penso a chi mi ama»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Barbara D’Urso , l'incidente ha fatto preoccupare i suoi fan. Qualche giorno fa una lastra di cristallo le è caduta in faccia, tra l’orecchio e la mandibola. Oggi al Corriere della Sera la conduttrice Mediaset ha parlato di quello che le è accaduto, affermando senza mezzi termini di aver rischiato la vita.«Ho rischiato di morire ma sono viva e felicissima», le sue parole, dopo essere tornata con Pomeriggio Cinque e a pochi giorni dal suo ritorno con Live non è la D’Urso e Domenica Live, nei prossimi giorni. «Non ho mai pensato di rimandare i miei show e di fermarmi, non era possibile. Devo gestire tre trasmissioni: ho cercato di vedere il lato positivo, cioè che sono stata fortunata».Come spesso accade però gli haters, oltre a vomitare i soliti insulti (ne è stato vittima anche il fidanzato di Miss Italia,), hanno addirittura avanzato l’ipotesi che l’incidente non sia mai avvenuto. «C’è un tasso di infelicità molto alto, alcuni hanno detto che porto il collarino perché ho fatto un lifting al collo - dice - gli odiatori sono un fenomeno che non risparmia nessuno. Ma preferisco pensare alla gente che mi ama da anni».