Barbara D'Urso , foto amarcord con Fiorello. Ma i fan notano un particolare: «Non è possibile». La conduttrice di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live Non è la D'Urso ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto degli anni 90 che la ritrae insieme al conduttore di Sanremo.

Nell'immagine, che ha fatto immediatamente il giro del web,«Come mai nella foto Barbara ha le labbra molto più fine di adesso?», chiedono alcuni utenti. E ancora: «Le ha rifatte?».

Al momento la conduttrice non avrebbe risposto, ma Barbara D'Urso ha spesso precisato di non essere ricorsa alla chirurgia estetica. In ogni caso, è una splendida 60enne e i fan sono con lei: «Bellissima».

