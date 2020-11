Live non è la D'Urso, Brosio tradito dalla fidanzata? Arriva la risposta di ​Diego...

Tornano in studio Paolo Brosio e la fidanzata Maria Laura, per un nuovo confronto con il noto impreditore milanese che dice di aver baciato la ragazza, mentre il giornalista era impegnato nella casa del GF VIP come concorrente. Dopo aver sollevato l'argomento, durante la scorsa puntata di Live non è la D'Urso, è arrivato il confronto fra i diretti interessati.

«Io credo a lei, penso che queste cose siano state costruite. Mi sembrano un po' finte le foto che riguardano quell'uscita fra Maria Laura e questo ragazzo» il commento di Paolo Brosio. Quando arriva il collegamento con Diego, l'imprenditore in questione, l'atmosfera si scalda: «Spiegami tu perché ti ho invitato a uscire la scorsa settimana e mi hai detto di no Maria Laura, altrimenti ci beccavano i paparazzi di nuovo. Questa è stata la tua risposta. Se vuoi ti mando la conversazione in diretta. Ci siamo baciati, assolutatamente si e mi sembra strano che non ti ricordi, perhé è difficile scordarsi un bacio. Sto scoprendo una dote di te che non conoscevo, la recitazione, sei una bravissima attrice. Non so cosa sappia Paolo».

«Mi sembra che stiamo parlando del nulla, il bacio non c'è stato altrimenti ci sarebbero le foto. Mi sembra strano, sono un giornalista da quarant'anni. Il tuo tentativo è solo quello di avere un momento di pubblicità» il commento di Brosio. La risposta di Maria Laura: «Tu mi hai usato per avere pubblicità oggi. Stupida io che ci sono caduta». Ma l'imprenditore incalza: «Non ti ricordi che ti ho accompagnato anche in un altro posto. La sera che hai scoperto di aver avuto il Covid, e ho dovuto fare il test anche io. Ti ho accompagnato negli studi di Mediaset perché dovevi fare la diretta con Barbara. Io sento Maria Laura tutti i giorni, non ho una storia con lei, ma ho la dimostrazione che i sentimenti dichiarati per Brosio non sono veri».

Ma i toni si scaldano e le voci si accavallano. Sovrasta tutti Maria Laura: «Sei stato un burattino», rivolto all'imprenditore, seguita da Brosio: «Un galantuomo bacia e sta zitto» chiudendo la discussione baciando appassionatamente Maria Laura.

Discussione animata che prosegue però con l'imprenditore che tenta una nuova strada d'attacco: «Brosio sono vent'anni che appari nei programmi per farti pubblicità. Si vede che è tutto costruito» e la risposta di Brosio non si fa mancare: «Io sono un professionista, inviato anche per i telegiornali, non ho bisogno di queste cose».

