Ballando , Elisa Isoardi in lacrime: «Raimondo Todaro? Mi sto innamorando». Lui: «Scopriremo quello che siamo». Pochi minuti fa, si sono esibiti sulla pista di Rai1 la conduttrice piemontese e il ballerino siciliano in un ballo sexy e romantico.

LEGGI ANCHE: Michelle Hunziker choc a Verissimo: «È venuto con la pistola fuori al teatro dove stavo lavorando». Silvia Toffanin allibita

APPROFONDIMENTI SUL TELEGRAPH Principessa Haya, l'indiscrezione: «Ha pagato il... CANALE 5 Loredana Berté, il dramma a Verissimo: «Da ragazza fui...

Nella clip che ha preceduto la performance, Elisa Isoardi ha commentato in lacrime la sua esperienza nel talent condotto da Milly Carlucci : «Non era un periodo, Ballando è arrivato nel momento giusto, la luce dentro di me si è riaccesa». Poi ha aggiunto: «Io e Raimondo? Mi sto innamorando, ci vogliamo bene». Aggiunge il maestro di ballo: «È stato l'anno più brutto della mia vita, anche per lei non è stato un granché. Cosa siamo io ed Elisa? Non lo sappiamo neanche noi, lo scopriremo».

Terminata la performance, la giuria si complimenta con la coppia e chiede come andrà a finire tra loro. Elisa Isoardi conclude sibillina: «Facciamo finire Ballando e vediamo». Se son rose...

Ultimo aggiornamento: 22:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA