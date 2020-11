Ballando, Raimondo Todaro: «In finale col piede rotto». Elisa Isoardi in lacrime: «Nonna non sta bene...»

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, reduci dalla finale di Ballando con le Stelle, sono ospiti di Francesca Fialdini a Da noi... a ruota libera. Il ballerino, appena entrato in studio, fa una rivelazione: «Ero infortunato, prima della finale mi sono rotto un piede».

Raimondo Todaro ha infatti spiegato: «Ho avuto un incidente venerdì, non vi dico come, ma sono stato zitto e non ho voluto neanche fare la lastra perché il medico mi aveva già detto che il piede era rotto. C'è un po' di delusione, non tanto per il risultato, ma per altre cose che mi hanno rattristato. Preferisco però tenerle per me». Nello studio di Francesca Fialdini una clip ripercorre poi il difficile percorso della coppia: Raimondo Todaro ha avuto un'appendicite, Elisa Isoardi invece un infortunio al piede. Prima dell'ultimo, grave infortunio occorso al ballerino meno di 24 ore prima della finale di Ballando.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, poi, si scambiano i rispettivi ruoli. Il ballerino, definito dalla conduttrice «un uomo meraviglioso e uno splendido papà», ammette: «Mi piacerebbe tentare la strada della conduzione televisiva». Ed è per questo che Raimondo Todaro si cimenta nel nuovo ruolo, facendo domande scherzose a Elisa Isoardi: «Condurresti un programma insieme a quel 'manzo' con cui hai fatto coppia a Ballando?». La conduttrice, poi, si cimenta in un ballo solitario, a cui poi si presta anche Francesca Fialdini. Il risultato è uno strano monito di Elisa Isoardi a Raimondo Todaro: «Non ti faccio ballare con questa qui, è troppo sexy».

Dalle risate si passa presto alle lacrime. A Elisa Isoardi viene infatti recapitato un video-messaggio della mamma, Irma, e la conduttrice si commuove: «Non vedo mamma dallo scorso Natale. Purtroppo nonna non sta bene e lei ha deciso di starle accanto. Col Covid la situazione è molto difficile, i genitori e i nonni restano da soli a combattere e a morire, tutti noi abbiamo molta paura di stare a contatto con loro».

