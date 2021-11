Ballando, il bacio tra Arisa e Vito Coppola: «Non l'avevo programmato»

A Ballando con le Stelle di ieri sera Arisa e Vito Coppola hanno regalato agli spettatori un colpo di scena inaspettato. Il ballerino, dopo la canzone (I've Had) The time of my life, ha preso il viso di Arisa tra le mani e l'ha baciata sulle labbra.

LEGGI ANCHE

Raimondo Todaro e Francesca Tocca, il ballerino lancia una frecciatina a Valentin e parla del secondo figlio

APPROFONDIMENTI IL RITORNO DI FIAMMA Raimondo Todaro e Francesca Tocca, il ballerino lancia una... SPETTACOLI Ballando con le stelle, la risposta di Morgan dopo l'esibizione -... RAI 1 Ballando con le Stelle, show di Lillo e Paolo Calabresi ballerini per...

LEGGI ANCHE

Tu Si Que Vales, tensione tra Gerry Scotti e un concorrente: «Si è offeso»

Arisa, alla fine del ballo, è sembrata senza fiato: «Non l'avevo programmato», ha detto. «C'è stato un fuori programma», ha spiegato Vito Coppola a Milly Carlucci. In giuria hanno poi chiesto ad Arisa come è stato il bacio e lei ha risposto così: «Noi ci caliamo tantissimo nella parte. È stato emozionante. È stato bellissimo, siamo entrati in una relazione molto intima. Di solito non è che io ho una relazione così intima con una persona senza effettivamente starci insieme. Mi sconvolge, ma mi fa anche piacere perché mi aiuterà in futuro ad avere relazioni del genere senza stare insieme alla gente», ridendo alla fine.

Vito Coppola ha poi aggiunto: «Si è visto quello che ho fatto io, ma lei mi ha fatto altro prima». Arisa ha subito ribattuto: «Ma che ti ho fatto? Qui i doppi sensi si buttano via».

© RIPRODUZIONE RISERVATA