Il bacio fra Corona e Asia Argento una montatura? Ecco i particolari sospetti

sono ormai fidanzati, e le foto del loro bacio pubblico , rubate da un paparazzo, hanno ormai fatto il giro del web. Una “strana coppia” che ha fatto molto parlare, dato i recenti casi mediatici che hanno coinvolto Asia, che si è allontanata da XFactor a seguito delle dichiarazioni del collega Jimmy Bennet, e Fabrizio Corona, che uscito di prigione ha prima lasciato la fidanzata Silvia Provvedi e per poi lanciarsi in una guerra personale contro Ilary Blasi. Ma se fosse tutta una montatura? Qualcuno ne parla, anche per le caratteristiche del personaggio principale della vicenda e alcuni particolari sospettiA mettere in dubbio la veridicità della love story e in particolar modo il bacio di coppia è Max Scarone, anche lui paparazzo ed ex collaboratore di Corona. Intervistato da Carlo Mondonico nella trasmissione “Spolier” su “Radio Lattemiele” viene fatto notare che corona è presente su Gente in compagnia di Belen Rodriguez, e su Chi con Asia Argento: “Il mio parere – ha spiegato Scarone - è che entrambe le cose sono bufale. Hanno tutta l’aria dei servizi organizzati e precotti, come la pasta precotta. E dunque non ci credo assolutamente. E tra l’altro ho visto i commenti su Facebook e le varie chat e dicono tutti la stessa cosa…”."Il bacio - continua - poi sarebbe “fintissimo”: palese, è palese, che il servizio, quello su Chi, è veramente palese la falsità. Il bacio è tutto, perché il servizio fotografico si riduce poi nel bacio. E’ fintissimo! Se tu guardi bene le foto si vede che Asia sta ridendo. Ma guardate bene, vi sembra un bacio vero? E’ palese che non è così. Comunque ognuno faccia quello che vuole… però questo, in particolar modo, è proprio un servizio organizzato. Questo è il mio parere e siccome gli italiani non sono stupidi lo capiscono”.