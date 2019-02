Baby George si presenta a una passante con un nome finto: «Ciao, sono Archie»

di Emiliana Costa

colpisce ancora.si è reso protagonista di un tenero episodio che ha fatto il giro del web. Il principino si sarebbe presentato a una passante con un, pensanso forse di passare inosservato. Probabilmente non sa di esseree la bizzarra trovata ha sciolto i cuori dei sudditi di sua maestà. Ma andiamo con ordine.Come riporta Vanity Fair, il fatto sarebbe avvenuto nel Berkshire, vicino la casa dei. George stava facendo una passeggiata lungo il fiume con, quando si è imbattuto in una passante che teneva un cane al guinzaglio.Ecco il racconto della signora: «Un uomo della sicurezza mi ha chiesto di non scattare foto ai bambini, cosa che ovviamente non ho fatto.e, così ci siamo messi un po’ a chiacchierare. E ho chiesto al bambino quale fosse il suo nome, anche se lo sapevo benissimo. Lui mi ha risposto, con mio grande stupore, e sorridendo “. Non so perché si sia chiamato così, ma i bambini giocano spesso con i loro nomi e».Non è dato sapere se Archie è un soprannome con cui viene chiamato il principino, terzo in linea di successione, o sia uninventato al momento dal bambino. Ma è chiaro che baby George è ancoradi essere famoso in tutto il mondo. E con le sue gag continua a far impazzire