Baby 3, Alice Pagani e Andrea De Sica insieme a cena a Roma

Alice Pagani e Andrea De Sica insieme a cena nel centro di Roma: una notizia che farà senz'altro piacere ai fan della serie tv Baby, dal momento che la giovane attrice e il regista si sono intrattenuti tra brindisi e discorsi di lavoro.

Come è noto, l'emergenza coronavirus ha rallentato la fine delle riprese della terza stagione della serie tv che ha raccontato lo scandalo delle baby-squillo dei Parioli. Il 're dei paparazzi',, ha scovatoin uno dei ristoranti più in di, Camponeschi a: la bellissima attrice, 22 anni, ha catturato l'attenzione dei presenti come negli stessi luoghi aveva fatto, ai tempi della Dolce Vita, una giovane Audrey Hepburn.

Poco dopo, Alice Pagani è stata raggiunta da Andrea De Sica, figlio di Manuel De Sica e nipote di Vittorio, che insieme a Anna Negri dirige la serie tv prodotta da Netflix. Oltre a bere champagne, il regista e l'attrice hanno parlato parecchio di lavoro: quasi sicuramente, l'oggetto delle discussione è stato la fine delle riprese di Baby 3. Alla luce dei ritardi causati dall'emergenza, l'uscita dei primi episodi della terza stagione è stata rimandata dalla primavera di quest'anno al prossimo autunno, anche se non c'è ancora una data ufficiale.

Ultimo aggiornamento: 16:37

