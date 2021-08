Aurora Ramazzotti, la vacanza ad Ibiza comincia con l'odissea in aeroporto in diretta su Instagram

Aurora Ramazzotti in partenza per le vacanze. Ma in aeroporto arrivano brutte notizie. Oggi, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è in partenza con le amiche (tra cui Paola Di Benedetto) per Ibiza. Ma l'entusiasmo delle ragazze si spegne una volta arrivate nello scalo lombardo.

È Aurora Ramazzotti a spiegare tutto in una serie di stories su Instagram. «È un anno che non prendo l'aereo e guarda che succede. Sei persone, che hanno imbarcato il bagaglio, si sono perse in aeroporto e le stiamo aspettando. Io ho fame, ho caldo, sono nervosa...», cerca di ironizzare l'influencer già a bordo del velivolo. Ma non è tutto.

L'annuncio

Aurora, basita, fa ascoltare ai follower l'annuncio del comandante dell'aereo: «Dobbiamo cambiare l'equipaggio, questo comporta un ulteriore ritardo». La figlia di Eros e Michelle commenta sconsolata: «Ma come ci si fa a perdere in aereoporto? Ma poi di questi sei nessuna traccia...». L'odissea continua.





