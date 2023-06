Aurora Ramazzotti smette di allattare al seno, pioggia di critiche sul web: «Basta con i consigli non richiesti»

Aurora Ramazzotti di nuovo al centro delle critiche. Non ha pace la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker che da quando è diventata mamma di Cesare Augusto pare essere il bersaglio preferito dei leoni da tastiera. Stavolta la polemica nasce dal fatto che alcuni utenti Instagram hanno notato che "Auri" ha allattato il piccolo con un biberon e non al seno. Apriti cielo. Fiumi di domande e curiosità alla neo mamma che però replica con la solita irinia pungente.

Aurora Ramazzotti smette di allattare al seno, è polemica

In una Stories Instagram Aurora ha fatto notare che a molti utenti non è sfuggito il fatto che Cesare è stato allattato con latte artificiale così ha fornito, le non dovute, spiegazioni:

«Ti hanno visto che prendevi il latte dalla bottiglia e non dal seno? La mamma non aveva più latte ma dobbiamo pur mangiare, quindi la mamma è passata al latte artificiale perché non ce n’era più, le avevi prosciugato tutto.

La replica a prova di haters

«Può capitare, uno ci prova, ma va bene qualsiasi cosa, va bene anche se uno non glielo dà proprio il latte materno», osservazioni giuste ma che nessuna donna dovrebbe mai dare. Una mamma può essere considerata una "meno brava" madre solo perchè non allatta al seno?

Certo che no, ecco quindi il messaggio di Aurora per tutti: «E soprattutto non bisogna dare consigli non richiesti», chiosa la Ramazzotti