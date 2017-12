Aurora Ramazzotti senza patente: «A cosa mi serve se ho l'autista?»

­čÉ╝ #xf11 Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: Nov 3, 2017 at 10:32 PDT

Why so serious ­čśŤ Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: Ott 24, 2017 at 4:50 PDT

MILANO - Aurora Ramazzotti e la patente. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti a 21 anni non avrebbe preso ancora la patente. E in una video-intervista a Freeda spiega il perché.La neo conduttrice racconta una parte della sua vita privata, che è sconosciuta ai fan. Aurora ha infatti un bodyguard, Sergio, che la segue in ogni momento."Per me era una cosa che stava accadendo - spiega - mi era imposta e quindi ero sempre un po' scazzata. Poi alla fine lui è una persona così carina, così disponibile...". Sergio poi è diventato anche l'autista di Aurora, che a 21 anni non ha ancora la patente: "A cosa mi serve se ho Sergio?".Come al solito Aurora divide il pubblico, c'è chi condivide la sua scelta e chi la considera un po' "avvantaggiata" dai genitori vip. E voi che ne pensate?