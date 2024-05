Aurora Ramazzotti e Sara Daniele, la dedica alla migliore amica per il compleanno: «Sceglierei sempre te»

Aurora Ramazzotti e Sara Daniele sono legate da un'amicizia molto profonda nata sin da bambine e che anno dopo anno è cresciuta e maturata, accompagnando le due in ogni passo della loro vita: dai primi fidanzatini, alle interrogazioni a scuola, passando per i primi lavoretti nel mondo dello spettacolo della musica, fino alla nascita del piccolo Cesare, il figlio della Ramazzotti. Più che migliori amiche, sorelle. Aurora e Sara ci sono sempre state l'una per l'altra e hanno sempre potuto contare sulla loro amicizia.

Oggi, 29 maggio, la figlia di Pino Daniele compie 28 anni e per l'occasione Aurora ha condiviso una dolce dedica.

Il legame tra Aurora e Sara

«Sceglierei per sempre te! Auguri amica mia per la vita», scrive Aurora Ramazzotti, condividendo uno scatto insieme alla sua migliore amica, Sara Daniele.

L'amicizia tra le due ragazze ha radici molto profonde e la figlia di Pino Daniele ha avuto un ruolo chiave nella relazione tra Aurora e Goffredo Cerza e, quindi, nella nascita del piccolo Cesare.

Sara, infatti, era la migliore amica sia di Auri che di Goffredo ed è stata proprio lei a farli conoscere e a suggerire loro che sarebbero stato una bella coppia. Dopo le prime uscite, il gioco era fatto: l'amore è sbocciato in pochissimo tempo. Da quel momento in poi, il resto è storia: i primi appuntamenti i primi anniversari e la nascita del piccolo Cesare.