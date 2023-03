Aurora Ramazzotti mamma, il primo piatto di carne cruda dopo il parto. Nonna Michelle crolla: «Recupero dall'insonnia»

Aurora Ramazzotti torna sui social dopo il parto e lo fa mostrando il suo primo pasto. La neomamma si è concessa, come spesso accade alle donne che hanno appena terminato la gravidanza, uno dei tanti cibi "proibiti" nel corso della gestazione, e nel caso di Aurora di tratta di una tartare di carne cruda.

La gioia di Aurora

Gli alimenti crudi sono altamente sconsigliati a chi aspetta un bambino, per tutta una serie di rischi e contaminazioni che potrebbero compromettere, anche in modo gravissimo, la salute del feto. Tra chi si concede il classico panino al prosciutto crudo, o al salame, ci sono anche mamme che puntano sul sushi, ma Aurora si è fatta servire una tartare su un piatto da portata che tutto sembra tranne che una pietanza ospedaliera. Il mometo per lei è talmente topico che commenta scrivendo, con tanto di lacrimuccia: «Ci incontriamo di nuovo».

La stanchezza di Michelle

Se la Ramazzotti si gode il pasto, sembra essere invece provata la nonna del piccolo Cesare, Michelle Hunziker, che in questi giorni deve essere stata molto dietro alla figlia, comprensibilmente. La neo nonna ha postato un'immagine ironica di un cagnolino dormiente e commentando: «Io dopo tutte queste emozioni e tre giorni di insonnia». Evidentemente era nell'aria che Aurora avrebbe partorito a breve, già da qualche giorno, e poi ieri la lieta novella. Ora l'insonnia passerà tutta alla mamma.