Aurora Ramazzotti, il pancino diventa un pancione: le foto e la dedica di Jonathan Kashanian

La gravidanza di Aurora Ramazzotti procede a gonfie vele. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è in attesa di un maschietto, il primo figlio insieme al compagno Goffredo Cerza. La 25enne dovrebbe essere entrata da poco nel sesto mese di gravidanza e il pancione ormai è ben visibile.

Aurora non lo nasconde e lo mostra fiera sui social. A dare un primo piano della futura mamma è l'amico ed ex gieffino Jonathan Kashanian che ha pubblicato su Instagram uno scatto con una didascalia strappalacrime.

Il post su Instagram

«Tanta dolcezza in questa Domenica autunnale...», scrive Jonathan a corredo di una foto in cui bacia il pancione della futura mamma Aurora. Poi aggiunge: «“Le donne incinte hanno una luce speciale in viso. Come se custodissero un segreto che conoscono solo loro…” Ti voglio bene Auri. Con te sempre risate sincere, di cuore», una dolce dedica che fa capire che tra i due ci sia una solida e sincera amicizia.

Jonathan, infatti, era uno degli invitati al gender reveal di Aurora Ramazzotti. L'influencer ha replicato così: «In realtà era il mio travestimento da zucca di halloween. Ti voglio bene tanto!».