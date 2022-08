Aurora Ramazzotti incinta, il miglior amico smentisce: «A me non risulta». Pioggia di critiche per Tommaso Zorzi

Aurora Ramazzotti è incinta. La notizia è balzata sulle hit del gossip puro da ieri dopo che il settimanale di Alfonso Sgnorini ha lanciato la bomba. In copertina su Chi troneggia la foto di Auri con mamma Michelle Hunziker e papà Eros Ramazzotti e un titolo: «Presto mamma. Michelle ed Eros nonni rock». E da ieri non si parla d'altro.

Aurora Ramazzotti incinta, esplode il gossip

D'altronde non sembra assurda la notizia visto che due settimane fa la 26enne è stata beccata in una farmacia intenta a comprare insieme alla mamma un test di gravidanza. Da quel momento era partito il toto scommesse: per chi è il test? Per Aurora che da 5 anni è fidanzata con Goffredo Cerza o per Michelle che da qualche mese dopo la separazione da Tomaso Trussardi frequenta (o forse già frequentava) Giovanni Angiolini? Ieri però è stato svelato il mistero: il test era per la giovane Aurora e l'esito era positivo.

Ma il migliore amico smentisce

Ma ad allontanare il gossip del momento ci ha pensato Tommaso Zorzi, migliore amico della figlia di Eros e Michelle. «Ma a me non risulta», ha commentato così l'influencer sotto un post di Trash Italiano su Instagram, che parla appunto della notizia in questione. Aurora quindi è incinta o no? I dubbi si sono accesi tra i fan: Possibile che il suo migliore amico non ne sappia nulla? Il dibattito è partito sul web e c'è chi aspettava il commento tagliente dell'ex gieffino e chi invece insinua che tra lui e Auri non ci sia una vera amicizia. «Forse eri l'unico a non saperlo» e ancora «magari perché non siete migliori amici» e poi «volevi fare il ben informato, quello che ha amicizie tra i vips, ed hai fatto l'ennesima figura di mxxda». Insomma il dubbio resta, ma nel caso la notizia fosse confermata sarebbe solo una lieta novella.