Aurora Ramazzotti, è nato Cesare. La prima foto del piccolo con la mamma

Aurora Ramazzotti è diventata mamma. È nato il primo figlio, avuto con il compagno Goffredo Cerza. L'annuncio dell'influencer è arrivato con un post social. Svelato anche il nome del piccolo, si chiama Cesare.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si erano trasferiti in Svizzera negli ultimi giorni, per far nascere il bambino in una clinica privata. Da giorni i fan di Aurora aspettavano la notizia e il silenzio delle ultime ore aveva fatto insospettire in molti. È stata lei con un post a comunicare la nascita del piccolo Cesare. Nella foto, il dolcissimo bacio tra il papà e la mamma, che tiene in braccio il neonato.

Il commento di Michelle Hunziker

«Insieme alla nascita delle mie figlie, è il giorno più bello della mia vita», ha subito commentato Michelle Hunziker, diventata nonna. «Non puoi capire l'effetto che mi fa, che meraviglia amore», ha commentato Tommaso Zorzi». «Ave, Cesare», ha scritto in una storia il papà Goffredo.