Aurora Ramazzotti, rottura tra il padre Eros e Marica: «Ecco cosa penso di lei»

di Emiliana Costa

Aurora Ramazzotti

. A pochi giorni dalla bufera social, a causa della quale il cantante romano aveva diffuso un video per difendere l'ex moglie dagli haters, anche Aurora ha detto la sua sulla vicenda.In un'intervista al settimanale Oggi, la figlia di Eros e di Michelle Hunziker ha parlato del suo rapporto con Marica Pellegrinelli. «Dispiace anche a me leggere cattiverie del tutto gratuite. Marica è la madre dei miei fratelli, è una persona che ha fatto parte della mia crescita, le voglio bene e avrà sempre un posto nella mia vita». Sui social, infatti, le due contonuano a seguirsi e a scambiarsi commenti d'intesa.E sul rapporto con papà Eros e mamma Michelle, Aurora Ramazzotti conclude: «Io e mio padre siamo legatissimi. Negli anni ho imparato a stargli vicino nel modo giusto. Mia madre è una donna bellissima e io la amo pazzamente, non capivo perché dovevano forzare le cose e creare un confronto che tra noi non esiste».