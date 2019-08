Aurora Ramazzotti, vacanze interrotte: «Dobbiamo rientrare per un'urgenza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

costretta a interrompere la vacanza a causa diLa figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha raccontato in alcune stories didi essere stata costretta a fare le valigie in anticipo e a tornare via prima dalla vacanza: «Per un'emergenza abbiamo dovuto comprare un volo per tornare prima: dovevamo partire il 16 e stiamo partendo oggi».Aurora però, ma tanta fretta mette in allerta i fan che si preoccupano. La ragazza stava trascorrendo una vacanza a Mykonos con il fidanzato Goffredo e altri amici, ma lei e Cerza sono stati costretti a tornare subendo anche i disagi della compagni aerea. Aurora spiega di essere bloccata in aeroporto senza sapere quando potrà partire e sottolinea più volte che si tratta di un'urgenza.