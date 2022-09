Aurora Ramazzotti, le prime parole dopo l'annuncio della gravidanza: «Vi spiego delle cose»

Dopo un silenzio durato a lungo, Aurora Ramazzotti è tornata a parlare ai suoi followers attraverso le storie di Instagram. Anche se - come dice lei stessa - pare che ultimamente sia ovunque, in realtà è da molto tempo che sui social si limita a pubblicare foto o al massimo stralci dei concerti di papà Eros. E così, dopo essersi liberata del peso dell'annuncio ufficiale della gravidanza, Aury è tornata.

Il ritorno su Instagram dopo l'annuncio della gravidanza

Gli ultimi tempi non devono essere stati facili per la primogenita di Michelle Hunziker alle prese con una vita che cresce nel suo grembo e l'ansia tipica dei primi mesi di gravidanza. Un'ansia accresciuta dalle anticipazioni apparse a mezzo stampa alle quali si contrapponeva il silenzio dei diretti interessati, compreso il compagno Goffredo Cerza. «È da un po' che so cercando di fare storie in cui vi spiego delle cose», dice dal suo profilo e commentando anche la nuova modalità di Instagram che consente di creare storie di 60 secondi: «Non ho capito se questa cosa delle storie di 60 secondi mi facilita il tutto oppure lo rende ancora più difficile».

Una scelta consapevole e necessaria

«Quello che volevo dire è nell'ultimo periodo sono stata molto assente dai social, so che sembra impossibile perché pare che io sia ovunque, ma chi mi segue e mi vuole bene da un po' sa che sono stata assente. Una scelta consapevole e necessaria, da una parte per capire cosa mi sta accadendo in questo ultimo periodo. E poi perché vi confesso che questo fatto di essere diretta e trasparente, di aver quindi portato me stessa su questi canali, un po' stava diventando un'arma a doppio taglio». «Quindi sto cercando di carburare anche alla luce di quello che mi sta succedendo - continua la futura mamma facendo riferimento al bebè e la volontà di preservare la sua vita privata - e poi sento un po' come se qualsiasi cosa io possa dire si superflua, a chi mi segue voglio dire che sto carburando e tornerò. So che c'è qualcuno curioso, e lo capisco, fatemi capì e poi ci risentiamo», ha concluso.