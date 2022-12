Aurora Ramazzotti: «Ecco perché sembravo sempre triste, tutta colpa di...». La spiegazione è esilarante

Aurora Ramazzotti è solita condividere con i suoi follower su Instagram, frammenti di vita quotidiana. La figlia di Michelle Hunziker ha spiegato ai suoi fan il motivo per cui quando era una ragazzina sembrava sempre triste. La spiegazione della futura mamma è esilarante.

La gigantografia di Aurora e Michelle

Aurora Ramazzotti non ha mai nascosto di essere molto legata alla sua famiglia e di andare spesso a trovare la nonna Ineke, mamma di Michelle. Proprio a casa della nonna, Aurora ha mostrato ai suoi follower una gigantografia che la ritrae con Michelle Hunziker.

Aurora Ramazzotti e le sopracciglia

Nella foto però, la figlia di Eros Ramazzotti sembra triste ed effettivamente l'espressione del suo viso non sembrava affatto rilassata. Questo perché quando aveva 16 anni decise di modellarsi le sopracciglia in modo da renderle più sottili ma il risultato non è stato quello sperato: l'arcata sopraccigliare si era talmente assottigliata che le sopracciglia avevano preso una piega verso il basso.

Futura mamma

Aurora Ramazzotti è sempre stata molto solare, divertente e ironica sui social e ora che aspetta il suo primo bambino dal compagno Goffredo Cerza, posta spesso il suo pancione con affianco meme davvero esilaranti.