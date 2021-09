Aurora Ramazzotti, torna single? amore al capolinea con Goffredo Cerza

Dopo tre anni d'amore travolgente finisce la storia tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. A riportarlo è il settimanale Chi nella rubrica dedicata al gossip, ma già da tempo sui social i due ragazzi non appaiono più insieme. Un'estate trascorsa a riflettori spenti. Le ultime vacanze la figlia di Eros e Michelle Hunzicker l'ha passata tra amiche e di Goffredo nessuna traccia. L’ultimo post che li ritrae insieme, in una divertente versione cartoon, risale al giugno scorso, mentre è del 24 aprile la foto pubblicata da Goffredo a corredo del commento “forget the world”. Tuttavia, in questo periodo Aurora Ramazzotti non è molto presente sui social: «Sono viva, sono tante le ragioni per cui non sono molto sui social, magari più avanti ve le dirò tutte», ha spiegato nelle scorse ore a chi si è chiesto il motivo della sua della sua assenza. A tenerla particolarmente impegnata il programma che prossimamente la vedrà di nuovo in tv su Italia1: «Sto lavorando tantissimo», ha precisato parlando di Mystery Land evitando totalmente qualsiasi riferimento, alla sua vita sentimentale.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Aurora Ramazzotti e Goffredo come Sandra Mondaini e Raimondo Vianello AUTOIRONICA Michelle Hunziker, la domanda bizzarra della figlia Sole. Lei resta... INSTAGRAM Aurora Ramazzotti, la vacanza ad Ibiza comincia con l'odissea in... SU INSTAGRAM Aurora Ramazzotti e la foto con Michelle Hunziker. Hater scatenati:... SOCIAL Michelle Hunziker: «Ecco perché mia figlia Aurora ha i... LA BATTAGLIA Aurora Ramazzotti, umiliata (ancora) per la foto in costume. La... SPETTACOLI Tommaso Zorzi parla di Aurora Ramazzotti al Gf Vip: ecco che... VIP STYLE Aurora Ramazzotti: «Porto sempre dei pantaloni larghi, salvano...

Aurora Ramazzotti, di nuovo single?

Bellissimi e innamoratissimi Aurora e Goffredo hanno attraversato il lockdown, il Covid e la quarantena mettendo alla prova il loro amore con convivenze e lontananze forzate, poi qualcosa è cambiato. Nessuno dei due conferma ma ora che la notizia corre sul web e sulle riviste c’è da aspettarsi che Aurora, sempre sincera e diretta con i suoi followers, qualcosa spiegherà. Qualche giorno fa si è improvvisata sessuologa sui social scatenando i commenti e critiche ma anche tanti apprezzamenti. Aurora è così: o piace o non piace. La figlia di Michelle ha una gran energia e faccia tosta da vendere, in tv buca lo schermo, alla radio fa furore e sui social è super seguita. Di Aurora piace la sua schiettezza e sincerità. Ora non ci resta che attendere una conferma, anche se speriamo arrivi una smentita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA