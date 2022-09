Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, il momento intimo beccato durante il concerto di papà Eros

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza saranno presto genitori e sono più innamorati e affettuosi che mai. La coppia è stata avvistata sabato sera all'Arena di Verona, sotto al palco per applaudire ancora una volta Eros Ramazzotti.

Neanche la pioggia è riuscita a fermare la fan numero uno del cantautore romano, che insieme al compagno Goffredo ha indossato una mantella impermeabile rossa e un cappello a falda larga e si è letteralmente tuffata nell'Arena. Tra cori a squarciagola e momenti di tenerezza, i due sono stati immortalati in un video in cui Aurora si fa cullare dolcemente tra le braccia dalla sua metà, mentre abbraccia a sua volta un peluce. Il momento intimo è stato colto da una spettatrice, e quando Aurora ha notato la fotocamera si è aperta in un grande sorrriso. Una scena molto dolce, che presto potrebbe ripetersi con un bebè al posto del pupazzo, e che la Ramazzotti ha ricondiviso tra le sue storie Instagram.

Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti sono fidanzati da cinque anni, da quando si sono incontrati per la prima volta a Londra grazie all'amica in comune Sara Daniele. I due saranno presto genitori, come hanno annunciato dopo settimane di rumors in un video pubblicato su Instagram.