Aurora Ramazzotti, il cambio look (improvviso) sorprende i fan: spunta la frangia. Ma non è come sembra

Aurora Ramazzotti, sempre molto creativa sui social, ama sorprendere i suoi fan. Ci ha provato anche oggi, presentandosi all'improvviso davanti allo specchio con un look nuovo di zecca. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha infatti sfoggiato la frangia, una novità per lei. Ma il nuovo taglio di capelli, in realtà nasconde un segreto.

Aurora Ramazzotti cambia look?

Aurora si è mostrata in reggiseno e pantaloncini davanti allo specchio, ma non è stato il suo abbigliamento casalingo ad attirare l'attenzione dei fan, bensì il nuovo look.

La figlia di Michelle e Eros si è mostrata in una prima storia Instagram con la frangia. Poi, ne ha pubblicata una seconda che ha svelato la realtà dei fatta. La frangia era solo una clip, applicata sulla fronte, probabilmente per vedere l'effetto che faceva. E, apparentemente, bocciata dall'influencer, che quando l'ha tolta ha mimato un gesto che sembrava dire «meglio di no».

La vita da mamma

Aurora Ramazzotti si sta ancora abituando alla nuova vita da mamma. Da pochi giorni ha ripreso a lavorare, portando con sé anche il piccolo Cesare Augusto, sempre al suo fianco.