Aurora Ramazzotti, sfogo social: «Mi sento sopraffatta, demoralizzata e impaurita». Esplode la polemica

Potere della condivisione. O forse no. Aurora Ramazzotti è un vulcano di energia quando si tratta di condividere con i suoi follower nuovi progetti, pocast, sponsorizzazioni, non sempre però i suoi sfoghi online sono accolti con la stessa benevolenza sui social.

Aurora Ramazzotti si sfoga sui social: «Mi sento sopraffatta, demoralizzata e impaurita», scoppia la polemica

APPROFONDIMENTI SOCIAL Nina Moric senza freni contro Corona: «A volte preferirei che...

Lo si è visto ieri quando la figlia di Michelle Hunziker si è lasciata andare a una malinconica riflessione sul suo futuro. I momenti no capitano a tutti, ma non tutti hanno apprezzato la sincerità della giovane. «Come va oggi?» esordisce Aurora in una storia. «Inizio io: oggi mi sento sopraffatta, demoralizzata e impaurita. Sopraffatta da tutto ciò che succede intorno, demoralizzata dal cambiamento che naturalmente avviene ma è difficile da metabolizzare e impaurita dal futuro che a tratti sembra così incerto da farmi venire voglia di cambiare tutto».

«Se anche tu provi queste cose allora siamo tutti sulla stessa barca», scrive qualcuno in risposta al quesito della Ramazzotti, apprezzando lo sfogo della Ramazzotti. Eppure non tutti la pensano allo stesso modo e infatti tra gli utenti c'è anche chi irride le sue parole e la attacca direttamente, scatenando la polemica: «Dai però Aurora... tu sei una privilegiata, lo sai bene... ma che lavoro fai oltre le sponsorizzazioni, le ospitate e cose che derivano dall'essere figlia di? Ti prego non ti erigere a paladina dei giovani perché la maggior parte dei giovani non è come te... ma forse nemmeno lo puoi capire».

«Vedo che il concetto è stato compreso insomma» replica sarcastica la Ramazzotti, che ha più volte parlato di cosa abbia rappresentato per lei, nel bene e nel male, essere "figlia di...". «Quando dico che bisogna ascoltare intendo proprio questo. Chi mi conosce sa che sono consapevole del mio privilegio. Ma non per questo mi si deve ridurre ad esso e svalutare ciò che sento. Non hai idea di cosa voglia dire essere me così come io non ho idea di cosa voglia dire essere te. Con la differenza che io la tua storia la rispetto, tu la mia no». Non sempre è facile trovare un canale di dialogo sui social e Aurora ne ha avuto ancora una volta dimostrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA