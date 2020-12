Aurora Ramazzotti e la dedica al fidanzato Goffredo Cerza: «Quando ho capito di essere innamorata»

Una romantica dedica da parte di Aurora Ramazzotti al fidanzato Goffredo Cerza. Aurora Ramazzotti ha trovato l’amore con Goffredo Cerza ormai quasi quattro anni fa e ormai i due sono praticamente inseparabili.

Una dedica da Aurora Ramazzotti al fidanzato Goffredo Cerza che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha postato dalle stories di Instagram. Una fan le ha chiesto quando si è resa conto di essere innamorata e lei non ha esitato a rispondere con un lungo post – dedica: “C’era la luce quel giorno – ha scritto Aurora sul social - filtrava dalla finestra socchiusa e il vento la soffiava sulla mia pelle. Sulla nostra pelle, spoglia. L’unico rumore era quello di due respiri congiunti al caos della città. Nella penombra di quei quattro muri le cose sembravano fluttuare naturalmente. Le ore passavano solo per le lancette degli orologi e non servivano parole, bastava quello.

Eravamo avvolti da un silenzio delicatamente raro, di quelli che meritano rispetto e nessuna interruzione. Da sotto il suo mento lo osservavo mentre, con lo sguardo rivolto verso l’alto, elaborava qualche pensiero del quale io non ero a conoscenza. Ricordo la sensazione di voler tracciare con le mani ogni centimetro della sua pelle; prima la bocca, poi la mandibola, il naso, il petto e così andando, amandone ogni lembo e ogni imperfezione. Sentivo già la sua mancanza nonostante fossimo ancora attorcigliati tra le lenzuola stropicciate della nostra forte passione. E ora che in questa stanza ci sono solo io, capisco. L’amore non fa male solo perché finisce, si sgretola o non viene rispettato. L’amore fa male anche quando è tanto forte da tramutarsi da astratto a fisico, da scavare un solco da qualche parte nel petto per ricordarti che senza l’altro sopravvivi, ma non sei mai realmente intero”.

