Aurora Ramazzotti, la romantica dedica al fidanzato Goffredo per i 5 anni d'amore

Giorni carichi di emozioni per Aurora Ramazzotti, che dopo aver festeggiato ieri il compleanno del fidanzato, oggi taglia il traguardo dei cinque anni di relazione a fianco di Goffredo Cerza con una romantica dedica alla sua dolce metà.

La dedica di Aurora Ramazzotti

Ingegnere elettrico lui, conduttrice tv e figlia d'arte lei: Goffredo e Aurora non avrebbero potuto essere più diversi, eppure oggi la coppia festeggia il quinto anniversario di fidanzamento. «Dove tutto ebbe inizio, quattro mura color glicine e due cuori spezzati in cerca di qualcuno che raccogliesse i cocci – ha scritto la figlia di Michelle Hunziker, rievocando il giorno del loro primo incontro intimo, illustrato in un delicato disegno –. Il fermo immagine di un momento che porterò nel cuore a vita, così come ogni momento, bello o brutto, di questi cinque anni passati insieme. Buon anniversario Goffredo Cerza». «Cinque anni di noi» ha commentato dal proprio profilo social il ragazzo, condividendo un vecchio scatto di coppia.

Per l'occasione, la coppia ha deciso di concedersi un romantico soggiorno alla Dimora, il Relais&Chateaux della famiglia Cerea, legato al ristorante tre stelle Michelin Da Vittorio. A differenza della madre Michelle, che ha appena annunciato il divorzio da Tomaso Trussardi, dopo 10 anni di matrimonio, Aurora sta davvero vivendo la sua favola.

