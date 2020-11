Aurora Ramazzotti positiva al covid: in isolamento col fidanzato Goffredo Cerza. L'annuncio a Ogni Mattina

Anche Aurora Ramazzotti è risultata positiva al covid. Ha raccontarlo, in collegamento da casa, la stessa Aurora Ramazzotti su TV8, durante la trasmissione “Ogni Mattina”, dove ricopre il ruolo di inviata.

Aurora Ramazzotti in isolamento da casa ha spiegato ai conduttori Adriana Volpe e Alessio Viola come si è resa conto di essere positiva: “Ho avuto la tosse e a me non viene mai – ha raccontato - quindi mi sono resa conto che doveva essere per forza un virus. Speravo fino in fondo non fosse lui, ma invece poi era lui. Adesso sto molto meglio, ma ho avuto una fortissima sinusite”.

Anche il fidanzato Goffredo Cerza è in isolamento con lei: “L’ho capito subito e mi sono isolata. Fortunatamente abbiamo avuto la prontezza, dato che ci aspettavamo il lockdown, di confinarci. Quindi io e Goffredo non abbiamo avuto contatti con tante altre persone”. La situazione sembra comunque migliorare e Aurora si è augurata di guarire presto così da poter tornare in trasmissione.

