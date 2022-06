Aurora Ramazzotti, come sta dopo il malore sui Navigli: le stories in palestra. «Non si molla un c***»

Aurora Ramazzotti torna in palestra dopo il malore. La giovane promessa del mondo dello spettacolo, proprio ieri, aveva mosttrato sui suoi social il malore avuto sui Navigli a Milano durante un aperitivo. Aurora ha spiegato di aver avuto un calo di pressione e di essere quasi svenuta. Sdraiata a terra con dei panni fresci in testa si è lentamente ripresa e ha anche ironizzato sull'accaduto.

Nonostante il malessere però, più motivata che mai, la Ramazzotti è tornata in palestra e nelle stories di questa mattina su Instagram ha condiviso il suo allenamento. Le temperature non sono certo più fresche ma Aurora motivata per la Spartan Race non si arrende e riposta le storie del suo personal trainer, anche se specifica di non aver fatto tutti gli esercizi che avrebbe dovuto perché si sente ancora debole dopo quello che è successo ieri.

Non manca poi un momento di divertimento e di relax proprio con il cagnolino del suo personal. Anche se ancora in fase di recupero, Aurora ha mostrato ai fan di sentirsi molto meglio, e di essere pronta tra una settimana ad affrontare la dura e impegnativa gara.

