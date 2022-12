Aurora Ramazzotti e la 'maledizione della colazione': «Meglio se la faccio a casa». Cos'è accaduto

Aurora Ramazzotti ha trascorso la Vigilia di Natale a Roma insieme alla famiglia del compagno Goffredo Cerza. Questa mattina, 25 dicembre, la coppia è ripartita alla volta di Milano e Aurora ha raccontato la sua esperienza negativa (di nuovo) con la colazione.

La maledizione della colazione

Aurora Ramazzotti proprio non riesce a fare una colazione decente quando è in procinto di prendere treni o partire per qualche destinazione in particolare.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti infatti, qualche giorno fa aveva raccontato di aver mangiato un cornetto secco e insipido e questa mattina le è successa la stessa identica cosa.

Alla volta di Milano

Si spera però che il pranzo di Natale in famiglia possa essere migliore per Aurora. Sicuramente sarà così visto che l'influencer si unirà ai parenti per festeggiare questo 25 dicembre.