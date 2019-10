Aurora Ramazzotti, serata in famiglia: a cena col fidanzato e i suoceri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una cena di famiglia per Aurora Ramazzotti . La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha infatti trascorso una divertente serata assieme al fidanzato "storico", l’ex studente di ingegneria oggi laureatoe i suoi genitori.Aurora e Goffredo possono trascorrere più tempo insieme, dato che lui dopo essere diventato ingegnere ha lasciato Londra, dove studiava, per tornare in Italia. I due hanno deciso di passare una serata in famiglia con una nuova cena, assieme ai genitori di Goffredo e l’amica di sempre Sara Daniele, figlia del cantante Pino.Per la coppia di innamorati, fotografati da “Diva e donna”, che si frequenta ormai da due anni e mezzo, si è parlato di nozze, con la mamma Michelle che ha realizzato appositamente un post per caldeggiare l’unione fra la figlia e il fidanzato. In fondo è stata la stessa Aurora confessare che questo per lei è il suo “primo, grande e vero amore”.