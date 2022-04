Aurora Ramazzotti, la foto che scatena i fan su Instagram: la replica è degna di SuperQuark

Aurora Ramazzotti scatena i suoi fan su Instagram, ma la sua replica è tutta da ridere. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si trasforma per una mattina in Piero Angela e risolve il «mistero dei capezzoli» in una puntata davvero particolare di SuperQuark. Aurora è uscita a pranzo con un amico e ha deciso di immortalare l'occasione con uno scatto di lei a tavola. Ma un particolare ha colpito i suoi fan: i capezzoli in vista. Per l’occasione, infatti, indossa un foulard in testa stile ‘bella lavanderina’ e un top in maglia color verde acido scollato. Lo porta senza reggiseno e lo si nota subito: nella foto condivisa si intravedono i capezzoli turgidi sotto il top.

La foto condivisa che ha scatenato i fan

AURORA RAMAZZOTTI: LA REPLICA AI FAN SU INSTAGRAM

In tanti su Instagram le hanno fatto notare quel dettaglio sul quale, evidentemente, c'era chi proprio non poteva passare oltre. E allora Aurora Ramazzotti ha replicato con ironia nelle Instagram Stories successive: «Volevo tranquillizzarvi. Sì, ho dei capezzoli, penso sia abbastanza diffuso. Allego esempi per correttezza», ha scritto nella prima storia.

«Sono una cosa naturale». Ha ribadito nelle storie successive mettendo in mostra i capezzoli di varie specie animali, incluso il suo gatto. Questa volta Aurora non si arrabbia, ma risponde ai «bacchettoni» social con l'ironia che spesso la rende protagonista di siparietti simpatici sui social.

Dopo aver condiviso il particolare delle mammelle di una mucca, i capezzoli di una mamma Gorilla e di una gatta, decide di condividere con i suoi follower anche la foto del suo gatto Kida chiudendo: «Anche loro li hanno, è normale in natura».

Poi, non contenta, torna sull'argomento e coinvolge anche il fidanzato Goffredo Cerza. «Mi ero dimenticata, anche i maschi hanno i capezzoli. Amore, per la scienza, fai vedere», dice in sottofondo mentre inquadra il capezzolo del suo fidanzato. Cerza si presta al gioco e mostra il ‘capezzolo incriminato’. Pure il suo è impossibile nasconderlo, nonostante porti una t-shirt.

Dopo sdrammatizza ulteriormente e, a chi le fa notare che il suo reportage è degno di una puntata di SuperQuark, si trasforma in Piero Angela per 15 secondi e racconta «il mistero dei capezzoli» che è stato finalmente risolto.

