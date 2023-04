Aurora Ramazzotti, battesimo lampo (e segreto) al piccolo Cesare subito dopo il parto

Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza hanno scelto un battesimo lampo per il loro piccolo Cesare Augusto, nato appena qualche giorno fa. La coppia di neogenitori è uscita da poco dalla clinica in Svizzera, dove Aurora ha partorito e pare abbia già battezzato il bambino.

La cerimonia

Cesare è nato lo scorso 30 marzo e il battesimo si sarebbe tenuto domenica 2 aprile presso la cappella della clinica Sant'Anna di Sorengo, in Svizzera. A riportare la notizia è il Corriere del Ticino che parla di una cerimonia ristretta, molto sobria, a cui sarebbe seguito un piccolo aperitivo a seguito del quale Aurora e il bambino sono tornati in clinica per essere dimessi poche ore dopo.

Assente nonno Eros

Alla cerimonia erano presenti i parenti più stretti della coppia, prima tra tutte la felicissima nonna Michelle Hunziker. Il grande assente è stato però Eros Ramazzotti, che a dirla tutta non solo non avrebbe preso parte alla cerimonia, ma non avrebbe ancora nemmeno conosciuto il nipotino. Il cantante si trova in giro per il tour ma i fan non hanno potuto non notare che si è concesso delle piccole vacanze con la sua nuova compagna, riuscendo quindi a trovare tempo libero dal lavoro.