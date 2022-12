Aurora Ramazzotti abbandona Twitter: «La mia salute mentale ne beneficerà». Ecco il motivo

Aurora Ramazzotti abbandona Twitter. Lo ha detto lei stessa ai suoi follower condividendo una storia su Instagram con uno screen in cui si legge: Twitter account disattivato. Il vero motivo per il quale la giovane futura mamma sia ricorsa a questa scelta non è dato saperlo ma insieme alla foto c'è anche una frase che la stessa Auri ha scritto: «La mia salute mentale ne beneficerà, arrivederci Twitter». Poi un'altra storia con lei in primo piano e la frase «Facebook tu sei il prossimo».

Aurora Ramazzotti abbandona Twitter: il motivo

insomma sembra proprio che la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti non ne possa piu' dei social, o forse non ne possa piu' degli haters. Sicuramente per lei il limite è stato oltrepassato ed è arrivato il momento di chiudere con tutto ciò che può farle del male. E diciamo che lei è stata diverse volte bersaglio di molte critiche. A ogni haters però lei ha sempre replicato, ora questo "Addio" ci suona strano, forse ha solo bisogno di "disintossicarsi" un po'.

Il caso Jolanda Renga

Anche perché Aurora Ramazzotti contro gli haters ci ha sempre messo la faccia e anche qualche giorno fa non si è tirata indietro quando nel mirino degli haters ci era finita Jolanda Renga, la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga: «Jolanda è molto sensibile e intelligente. Ha due genitori che la amano tanto e che le hanno trasmesso i giusti valori. Questa miscela non la schermerà certo dallo schifo della gente ma la aiuterà a fortificare il carattere già caz..to che ha. Non so per quanto ancora noi donne dovremo fare a botte con questa ridicola storia della bellezza, ma da veterana dell’essere chiamata cessa in ogni dove posso dire che dopo un po’ perde davvero tanto di valore e, anzi, i fautori di tali commenti ti fanno quasi pena. Perché se ancora oggi non hai compreso che il concetto di bellezza è relativo, soggettivo e soprattutto superfluo, che conversazione dobbiamo avere esattamente?».

Cosa succede

Insomma che sia un addio o un arrivederci ancora non lo sappiamo, però ricordiamo ad Aurora Ramazzotti che ha un mese di tempo per ripensarci (l’app consente di cambiare idea), altrimenti non resterà che seguirla su Instagram, dove invece è ancora attiva e scatenata.