Attrice “paparazzata” in un ristorante a Roma e con la mascherina: la riconoscete?

Con l'obbligo della mascherina sul volto è più facile passare inosservati, ma all'obbiettivo del re dei "Paparazzi" Rino Barillari non è sfuggita Madalina Ghenea. La modella e attrice rumena è stata sorpresa in centro a Roma nel ristorante Camponeschi di Piazza Farnese ed è stata fotografata con indosso una mascherina nera. Paragonata spesso all'orgoglio nazionale Sophia Loren per i suoi lineamenti mediterranei e il corpo statuario, ha lavorato anche con il premio Oscar Paolo Sorrentino.

"Youth" girato subito dopo "La Grande Bellezza". Famosa, infatti, è la sua scena di nudo davanti a due vecchi amici alla soglia degli ottant’anni. Madalina ha anche recitato in "Zoolander 2" per la regia di Ben Stiller (2016) e Carlo Conti l'ha voluta sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2016.

Per quanto riguarda la vita privata, noto è il flirt con l'attore hollywoodiano Michael Fassbender, conosciuto durante il Toronto International Film Festival nel settembre 2013. (foto di Rino Barillari)

