Francesca dopo la morte di Davide Astori: ritrova il sorriso grazie alla figlia

Davide Astori, il messaggio della famiglia a due mesi dalla morte del calciatore: «Grazie a tutti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO –ricomincia dallaVittoria dopo la scomparsa del fidanzato, calciatore in forza alla Fiorentina scomparso improvvisamente lo scorso 4 marzo a soli 31 anniLa Fioretti, ex gieffina, è stata sorpresa da “Vero” mentre si diverte in un parco di Milano proprio con la piccola, mentre giocano divertite sulle giostre.Proprio qualche giorno fa Francesca ha scritto una lettera alla Gazzetta dello sport assieme ai genitori di Astori in cui ringrazia tutti per la vicinanza: “Grazie è una parola semplice ma unica, come Davide”.