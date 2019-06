Asia Argento: «Vado in tv, mi rimetto in gioco. Ma non chiedetemi più di Morgan»

di Marco Castoro

torna in tv. Su, è uno dei tre saggi di Realiti, il nuovo programma condotto da Enrico Lucci, in onda dal 5 giugno. Freccero l'ha presentata come un personaggio controverso ma la diretta interessata mette i puntini sulle i.«Nonostante abbia 35 anni di carriera - sottolinea Asia - sono pronta a rimettermi in gioco. Mi piace l'attualità e ho accettato volentieri la proposta di far parte della squadra diPer me è anche una rivalsa e una lotta verso chi parla sempre male di me in ogni occasione. Io sono una persona normale - aggiunge - che sa essere solitaria e fuori dal coro, pur avendo una vita normale basata sul lavoro e sui miei figli. Ho accettato la proposta di essere una dei saggi in questo nuovo programma perché altrimenti sono sicura che sarei finita tra i concorrenti e figuratevi quante me ne avrebbero detto. Mi sono cancellata dai social così non posso farmi influenzare. Per quanto riguarda Morgan vi dico che non risponderò più a domande sull'argomento. I vostri interrogativi resteranno interrogativi senza risposte».