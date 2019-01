Asia Argento modella per la prima volta il debutto in passerella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Debutto in passerella perL'attrice ha sfilato per la prima volta ieri sera acon indosso un pezzo della collezione diModella per caso e con un'inevitabile attenzione mediatica. Un'esperienza che le ha fatto ritrovare il sorriso dopo mesi difficili. Sui social ha pubblicato anche le foto del backstage con sempre indosso l'abito bianco, senza spalline e impreziosito da macro piume di struzzo con cui ha sfilato.Capelli raccolti e tatuaggi a vista, la dark lady del cinema italiano ha esordito sulle passerelle dell'alta moda parigina con un vestito da sera dal taglio asimmetrico e dalla linea fluida e scultorea, realizzato con crêpe doppiato col gazar e piume di struzzo. Come un angelo dal volto triste ma deciso ha attirato l'attenzione dei presenti. Del resto con il suo fisico perfettamente in forma non ha nulla da invidiare alle vere top model.«Sono estremamente onorato che Asia, indiscussa protagonista del cinema italiano e internazionale, personaggio che ho sempre amato, abbia accolto il mio invito a sfilare a Parigi con la collezione P/E 2019 - ha detto Grimaldi -. Sono convinto che la sua natura anticonformista e controcorrente interpreti al meglio una collezione, ispirata al labirinto e al mito classico di Arianna e che racconta attraverso le linee fluide e scultoree, le lavorazioni artigianali e i preziosi ricami, la metafora contemporanea di una donna piena d'amore'».