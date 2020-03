ASCOLI PICENO - Un po’ per tenere ancora a se stessi in epoca di quarantena. Un po’ per non privare i fans della sua prorompente figura. Fatto sta che Cecilia Capriotti, l’ascolana tra i protagonisti dell’ ultima “L’Isola dei famosi”, ha cercato nei giorni scorsi di confermare la propria presenza su Instagram grazie ad una foto che ha destato scalpore tra gli oltre 430 mila followers che la seguono. Lei, bellissima, in passato coinvolta in reality e talent di successo quali “Ballando con le Stelle” e “Jump”, oltre che opinionista in diversi programmi di Canale 5, ha pubblicato sui social una sua immagine in un completo intimo mozzafiato.

La 44enne showgirl, in posa sul letto, ha lasciato senza parole i suoi numerosi ammiratori. Per sottolineare lo scatto, in cui ha mostrato un fisico perfetto, Cecilia ha postato una frase che sembrava proprio diretta ai suoi adulatori: “A dream is a wish your heart makes, when you’re fast asleep” vale a dire “Un sogno è un desiderio del tuo cuore, quando dormi profondamente”. Lo scatto, come si poteva prevedere ha scatenato gli ammiratori: un fan le ha scritto: «Stupenda… tu sei un sogno» mentre un altro ha immediatamente aggiunto: «Divina creatura!». Un follower le ha fatto addirittura la proposta di uscire insieme, scrivendo «Ti va di prenderci un caffè? Una cosa semplice, senza impegno». Un altro adoratore ha commentato: «Cecilia sei incantevole, non ci sono parole per descriverti; solo applausi per la tua bellezza divina!».

La bellissima marchigiana, classe 1976, lanciata dall’edizione di Miss Italia del 2000 e comparsa in vari film di successo (“No Problem” con Salemme e “To Rome with love” con Benigni ) e in seguite trasmissioni tv (“Dribbling”, “La Vita in Diretta”), attualmente è coinvolta nell’operazione #IoLoFaccioACasa, lanciata per sensibilizzare le persone in questo particolare momento. Un’ iniziativa che ha coinvolto un folto gruppo di influencer, chiedendo loro di creare contenuti di intrattenimento, raggiungibili digitando un hashtag. Cecilia è tra i tantissimi nomi coinvolti, mobilitati per veicolare il messaggio finalizzato a far restare tutti in casa, continuando a divertirsi, lavorare, studiare, coltivare le proprie passioni o scoprirne di nuove. La campagna online, volta a far rivedere agli italiani le proprie abitudini sociali, condividendo attività da fare tra le mura domestiche anche attraverso challenge, vede con lei decine di nomi, dagli sportivi Valentina Vignali e Maurizia Cacciatori agli attori Paolo Ruffini e Katia Pedrotti.

La showgirl, dal 2014 legata sentimentalmente a Gianluca Mobilia, da cui ha avuto una figlia di 3 anni mezzo, Maria Isabelle, da molto tempo è impegnata soprattutto ad essere una madre affettuosa e molto presente. «Lei ha dato senso alla mia vita; è una gioia continua e una bimba meravigliosa. Grazie a mia figlia è il periodo più bello della mia vita» ha detto Cecilia Capriotti, che appare sempre più vicina ai sentimenti. Che la splendida ascolana non fosse stata mai troppo legata al denaro lo dimostra anche quanto le è accaduto recentemente, quando è stata coinvolta in un grave raggiro.« Mesi fa mi ha contattata via mail una persona importante, un proprietario di alberghi in tutto il mondo: mi chiedeva in prestito dei soldi per investirli e far crescere sua figlia e io ci sono cascata » ha raccontato, dopo aver ammesso di essere stata truffata di 10mila euro e raccomandando tutti di essere sempre molto attenti a ciò che accade quando ci sono di mezzo i soldi. © RIPRODUZIONE RISERVATA